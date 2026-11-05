ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಪಾಪ್ ಸಂಗೀತದ ದಂತಕಥೆ ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತ 'ಮೈಕೆಲ್' (Michael) ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಸಚಿನ್ಅ ಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಪಾಪ್ ಸಂಗೀತದ ದಂತಕಥೆ ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತ 'ಮೈಕೆಲ್' (Michael) ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಸಚಿನ್, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್' (AMA) ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೈಕೆಲ್' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಸಚಿನ್
ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, 'ಮೈಕೆಲ್' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಯಾವುದೂ ಮೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿವೆ.
ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಜೀವನದ ಕಥೆಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ
ಆಂಟೊಯಿನ್ ಫುಕ್ವಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾನ್ ಲೋಗನ್ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಖ್ಯಾತಿಯವರೆಗಿನ ಪಯಣವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ 'ಜಾಕ್ಸನ್ 5' ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೈಕೆಲ್, ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಗಳಿಸಿದ ರೀತಿ ಮತ್ತು 1980ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ 'ಬ್ಯಾಡ್' ಟೂರ್ವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೈಕೆಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋದರಳಿಯ ಜಾಫರ್ ಜಾಕ್ಸನ್
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಜಾಫರ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಮೈಕೆಲ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಜೂಲಿಯಾನೊ ವಾಲ್ಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಕೆಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಜೋ ಜಾಕ್ಸನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಮನ್ ಡೊಮಿಂಗೊ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯ ಲಾಂಗ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ಅವರ ವಕೀಲ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಾನ್ ಬ್ರಾಂಕಾ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ನಟ ಮೈಲ್ಸ್ ಟೆಲ್ಲರ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಅಪ್ರತಿಮ ದಾಖಲೆಗಳು
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1989ರಿಂದ 2013ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅವರು ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ.
- ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 51 ಶತಕಗಳು.
- ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 49 ಶತಕಗಳು.
- ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15,921 ರನ್ಗಳು.
- ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 18,426 ರನ್ಗಳು.
- 2011ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯ.
ಇದಲ್ಲದೆ, 200 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಸಚಿನ್ ಅವರಿಗಿದೆ. 2013ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರೂ, ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಚಿನ್, ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಬಯೋಪಿಕ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.