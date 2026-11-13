ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಏಕದಿನ ಓಪನರ್ ಯಾರು? ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 821 ರನ್ಗಳನ್ನು 39.03ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 357 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾರು?
ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ vs ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್! ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಿಂಗ್?
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್. ಇಬ್ಬರೂ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಪನರ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಸಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚು!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿರುವ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಕಿವೀಸ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 22 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸಚಿನ್ 821 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 39.03ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 97.39ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಚಿನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 1,750 ರನ್ಗಳನ್ನು 46.05ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 95.37ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಇನ್ನು ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ 357 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಸರಾಸರಿ 35.7. ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟಾರೆ 1,134 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 36.58ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 85.26ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರಗಳು.
ಬೇ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ!
ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನೂಯಿಯ ಬೇ ಓವಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು 87 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಆಡಿಲ್ಲ.
ಬೇ ಓವಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಅಂತರ, ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಡುತ್ತಾ ನಂತರ ರನ್ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್?
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ರೋಹಿತ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇ ಓವಲ್ ಮೈದಾನದ ಅನುಭವ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಕೂಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಚಿನ್ ಅವರ ಸ್ಥಿರತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಹೋಲಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ!