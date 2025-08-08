ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಂಡ ಬಿಡಲು ಒಲವು ತೋರಿದ್ದು, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಜು ಬದಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಜೈಪುರ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಯಾವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನ ಮೊದಲು 18 ಕೋಟಿಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಋತುಗಳಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಂಜು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಒಲವು ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಂಡ ಬಿಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ಎರಡು ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಆಟಗಾರರ ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ ಸಂಜುವನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ಬಿಡುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಜುವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರೂ, ಸಂಜುವಿನ ಬದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಜುವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಲು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಂದ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ತಂಡ ಬಿಡಲು ಬಯಸಿದರೂ ತಂಡದ ನಿಲುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತರಬೇತುದಾರ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ 2021 ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿತ್ತು. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಸಂಜು ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ಜತೆಯಾಟವಾಡಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ತಂಡ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ತಂಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2013ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಇದುವರೆಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 2013ರಿಂದ 2015ರವರೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು. ಇನ್ನು 2021ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಸಂಜು, ನಾಯಕನಾಗಿ ಮರು ವರ್ಷವೇ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 177 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿರುವ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಮೂರು ಶತಕ ಹಾಗೂ 26 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಿತ ಒಟ್ಟಾರೆ 4704 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2021ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, 2022ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ನಾಯಕನಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 67 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿರುವ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, 33 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.