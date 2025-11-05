ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಾಲಾಷ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾಗಾಗಿ 'SM 18' ಎಂದು ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 434 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಾಷ್ ಈ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾಗೆ ಸಿಹಿ ಉಡುಗೊರೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಅವರ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಪಾಲಾಷ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ಎಡ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ 'SM 18' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಲಾಷ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಈ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 'SM 18' ಎಂಬ ಹಚ್ಚೆಯನ್ನು ಪಾಲಾಷ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಗುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಾಷ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಪಾಲಾಷ್ ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ
ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಜೋಡಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ 'ಮದುವೆ ಗಿಫ್ಟ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಾಷ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 2024 ರವರೆಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ-ಪಾಲಾಷ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಈ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೇರಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 54.25 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 434 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಭಾರತ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಲಾರಾ ವುಲ್ವಾರ್ಟ್ ನಂತರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವೆಂದರೆ ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 109 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು.
ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ 80 ಮತ್ತು 88 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಮೃತಿ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.