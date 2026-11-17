ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸರವಣನ್ ಹರಿ ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಗುರುತನ್ನು ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸದಂತೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ಇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ಸರವಣನ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇಷಭೂಷಣದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.17): ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಸರವಣನ್ ಹರಿ ಅವರಿಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಗುರುತನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ಇಟ್ (Blinkit) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 16, 2026ರಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಿ.ಬಿ. ಬಾಲಾಜಿ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರವಣನ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಎನ್ನೋರ್ ಮೂಲದ ಸರವಣನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಪರವಾದ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸೂಪರ್ಫ್ಯಾನ್ ಸರವಣನ್ ಹರಿ?
ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಮುಖದ ಬಣ್ಣ, ಕಪ್ಪು ವಿಗ್, ದಪ್ಪ ಮೀಸೆ, ಕೆಂಪು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರ 7ನೇ ನಂಬರ್ ಜೆರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರವಣನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರು. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತೆರಳುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇಷಭೂಷಣದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು, ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ‘GOAT’ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರವಣನ್ ಪರ ವಕೀಲ ಆದಿತ್ಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಥವಾ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇಷಭೂಷಣದ ಮೂಲಕ ಸರವಣನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುತು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು.
ಬ್ಲಿಂಕ್ಇಟ್ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ವಿವಾದ ಶುರು
2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ಇಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಪೂರ್ಣಪುಟದ ಜಾಹೀರಾತು ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾತ್ರಗಳ ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತು ರೂಪ ಸರವಣನ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಳದಿ ಲುಕ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪೂರ್ವ-ದಾವೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಬಳಿಕ ಸರವಣನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ಇಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಬ್ಲಿಂಕ್ಇಟ್, ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರ ಸರವಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಈ ಹಕ್ಕು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
‘ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ’ ಎಂದ ಕೋರ್ಟ್
ಜಾಹೀರಾತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸರವಣನ್ ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುರುತನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. “ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿದಾರರೇ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಜಾಹೀರಾತಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ‘ದಿ ಹಿಂದೂ’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅನಧಿಕೃತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸರವಣನ್ ₹1.01 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ
ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎರಡೂ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪರಿಹಾರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2026ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ.