T20 World Cup 2026: 1983ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ನಾಯಕ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 'ಗುಡ್ ಲಕ್' ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಭಾರತ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ 1983ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ನಾಯಕ, 'ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗುಡ್ ಲಕ್. ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: ಮಹಾ ಕದನ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ, ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ ಆಡಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ತನ್ನ ನಾಯಕನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ರಣತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವಾಗುವ ಉಪಖಂಡದ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕೆಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತ, ಭಾರತ ತಂಡ ತನ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಬೌಲರ್ಗಳ ಸಮತೋಲಿತ ಪಡೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ತವರಿನ ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಹಾದಿ
ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 76 ರನ್ಗಳ ಸೋಲು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಭಾರತ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಆಡಿದ ಏಳು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ 'ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ' ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ 97* ರನ್ಗಳ ಅಮೋಘ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಟೂರ್ನಿ ಪಯಣ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಆಡಿದ ಏಳು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸತತ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೆದ್ದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ('ಥ್ರೀ ಲಯನ್ಸ್') ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಉಳಿದವರ ಆಟ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು.
