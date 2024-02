ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪಿಚ್‌ ಕ್ಯುರೇಟರ್‌ ಜೆಸಿಂತಾ ಬಗ್ಗೆ ಜಯ್‌ ಶಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿಚ್ ಕ್ಯುರೇಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ, ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪಿಚ್‌ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿತ್ತಿರುವ ಜಸಿಂತಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯ್‌ ಶಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ''ಎಕ್ಸ್''ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಅವರು, ‘ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪಿಚ್ ತಯಾರಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಜಸಿಂತಾರ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಂಥ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಶಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

In a historic stride for Indian cricket, Jacintha Kalyan has become the trailblazing pioneer as the first female cricket pitch curator in our nation. 🙌 Taking the helm of pitch preparation for the inaugural leg of the Women's Premier League in Bengaluru, Jacintha embodies the… pic.twitter.com/AVqLondy77