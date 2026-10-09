ವೆಸ್ಟ್ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ 2ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಗೊಂದಲವಿದೆ.
ರಾಂಚಿ: ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ತಂಡ, ಶುಕ್ರವಾರ ಸರಣಿಯ 2ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿದೆ. 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಡೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿದೆ ಆಯ್ಕೆ ಗೊಂದಲ
ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಯುವ ತಾರೆ, 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿಯಿದೆ.
ಕಳೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸಂಜುಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 4 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 9, 7, 2 ಹಾಗೂ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಜುಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ವೈಭವ್ರನ್ನು ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಆಡಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ನಾಯಕ, ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 16 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 4 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ನೀಡಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ರನ್ನು ಆಡಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವಿದೆ.
ಪುಟಿದೇಳುತ್ತಾ ವಿಂಡೀಸ್:
ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಂಡೀಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೇಳುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಟಿ20ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿದ್ದು, ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ
ಪ್ರಸಾರ: ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್