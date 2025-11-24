ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫಾಲೋಆನ್ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ 489 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (58) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ 174 ರನ್ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಗುವಾಹಟಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫಾಲೋಆನ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಾಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ 489ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಭಾರತ, ಊಟದ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 174 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಫಾಲೋಆನ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 115 ರನ್ಗಳು ಬೇಕು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (33) ಮತ್ತು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ (14) ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಭಾರತದ ಪರ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸನ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಸೆನುರಾನ್ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ (109) ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸನ್ (93) ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದವು. ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಭಾರತದ ಪರ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ
ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಒಂಬತ್ತು ರನ್ನಿಂದ ಭಾರತ ಇಂದು ಆಟ ಆರಂಭಿಸಿತು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ 20 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (22) ಇಂದು ಮೊದಲು ಔಟಾದರು. ಮಹಾರಾಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಏಡನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೊತೆ ರಾಹುಲ್ 65 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಆದರೆ, ಜೈಸ್ವಾಲ್ಗೆ (58) ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಮರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾನ್ಸನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (15) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಹಾರ್ಮರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ಯಾನ್ಸನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಶಾಟ್ ಆಡಲು ಹೋಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ವೈಡ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ 102 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು.
ಪಂತ್ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು. 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಮಿ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಶಾಟ್ಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (7) ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೇಗಿ ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರೀಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಪಂತ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಲ್ ವೆರ್ರೆನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ಔಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಪಂತ್ ರಿವ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಔಟ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದ ಕಾರಣ, ಭಾರತ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪಂತ್ ಔಟಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ (10) ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (6) ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನೂ ಭಾರತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಿತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಯಾನ್ಸನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏಡನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅದ್ಭುತ ಡೈವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೂಲಕ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಜಡೇಜಾ ಕೂಡ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತವನ್ನು ಫಾಲೋಆನ್ನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.