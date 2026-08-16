ಮಳೆ ಪೀಡಿತ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (167) ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (82) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ 460/9 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಲಂಕಾ ಪರ ಪ್ರಭಾತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೂ, ಭಾರತ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಗಾಲೆ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು. ಆದರೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಶತಕ ಹಾಗೂ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 460 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ, ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮಿಂಚು
ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಒಂದೂವರೆ ಸೆಷನ್ ಆಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದರೂ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಲಂಕಾ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ದಿನ ಕೇವಲ 43 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತ 172 ರನ್ ಸೇರಿಸಿತು. ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. 230 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 167 ರನ್ (15 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್) ಸಿಡಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಈ ಮೂಲಕ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಂ.3 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಶತಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಹುಲ್
ಮೊದಲ ದಿನ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಿಂದಾಗಿ ಮೈದಾನ ತೊರೆದಿದ್ದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 18 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಹುಲ್ 82 ರನ್ (175 ಎಸೆತ, 10 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್) ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದರು.
ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (13) ಬೇಗನೆ ಔಟಾದರು. ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ (24) ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ (11) ಉಪಯುಕ್ತ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ (12*) ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ (1*) ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರೆ, ಕೇಶರ ನುವಾಂತ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಗನೆ ಪಡೆದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಲಂಕಾ ತಂಡದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.