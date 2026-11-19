ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಇಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 4 ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬುಮ್ರಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರೂ, ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಬದಲಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೌತಿ-ಗಿಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಡಿತಿದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ!
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಕಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ 5ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಿರಾಜ್ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ತೀವ್ರ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗಂತೂ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿರಾಜ್ ಎಂದಿಗೂ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಿ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಕೂಡ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆ ಕಿಡಿ!
ಕೆಲ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆ ಕೂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 7 ದಿನಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರವೂ ಈ ವೇಗಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆ ಸಿರಾಜ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಿ ನೆಲದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ!
ಸಿರಾಜ್ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, 23 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 91 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ 23 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಸರಣಿ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದರೂ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನ ಹಸಿರು ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರ!
ಕೆಲ ಪ್ರಕಾರ, ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 70 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಭಾರತದ ಹೊಸ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್ (ಶತಕ) ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ (94) 173 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ಕಿವೀಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು 243/5ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು. ಹಳೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಯುವ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಎದ್ದು ಕಂಡಿತು ಎಂಬುದು ವಿಮರ್ಶಕರ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಗೌತಿ-ಗಿಲ್ 'ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್' ಮತ್ತು ಫೇವರಿಟಿಸಂ ಆರೋಪ!
2025ರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಓವಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿರಾಜ್ರನ್ನು ಈಗ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲು ಸಿರಾಜ್ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೊಸ ಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಟಾಸ್ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು, ತಂಡದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಳಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.