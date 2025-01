ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌: ಎರಡು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತದ ಯೋಜನೆ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎ) ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ 3ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 26 ರನ್‌ ಸೋಲು ಎದುರಾಯಿತು. ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಅಮೋಘ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತ್ತಾದರೂ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಯಾಮ್‌ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟನ್‌ರ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟ, ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕ 24 ರನ್‌ ಜೊತೆಯಾಟ, ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ ಬೀಳದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಾರತದ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನಿಸಿತು.

ಸತತ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ, ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಬೆನ್‌ ಡಕೆಟ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. 28 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 51 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಬಟ್ಲರ್‌ 24 ರನ್‌ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಸೇರಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ವರುಣ್‌ರ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪೆಲ್‌ ಮಾರಕವಾಯಿತು.

16ನೇ ಓವರಲ್ಲಿ 127 ರನ್‌ಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದು ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್‌. 24 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಬೌಂಡರಿ, 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 43 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ ಔಟಾದಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17.1 ಓವರಲ್ಲಿ 147 ರನ್‌.

