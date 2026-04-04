ನವದೆಹಲಿ: ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡಗಳು ಶನಿವಾರ ಪರಸ್ಪರ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳೂ 2ನೇ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲಿವೆ.

5 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಕೋಲ್ಕತಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರೂ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಾ ಆಲ್ರೌಂಡರ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್‌ ಮರಳಿದ್ದು ತಂಡದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ನಾಯಕತ್ವದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಔಟಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಎಲ್‌.ರಾಹುಲ್‌ ಮರಳುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀರ್‌ ರಿಜ್ವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ

ಮುಖಾಮುಖಿ: 37

ಡೆಲ್ಲಿ: 16

ಮುಂಬೈ: 21

ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಟಗಾರರು

ಡೆಲ್ಲಿ: ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್‌, ಪಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ, ನಿತೀಶ್‌ ರಾಣಾ, ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್(ನಾಯಕ), ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್‌, ಟ್ರಿಸ್ಟನ್‌ ಸ್ಟಬ್ಸ್‌, ಸಮೀರ್‌ ರಿಜ್ವಿ, ವಿಪ್ರಾಜ್‌ ನಿಗಮ್, ಕುಲ್ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್, ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ, ಮುಕೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್, ಟಿ ನಟರಾಜನ್‌.

ಮುಂಬೈ: ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್‌, ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ(ನಾಯಕ), ನಮನ್‌ ಧೀರ್, ಶೆರ್ಫಾನೆ ರುಥರ್‌ಫೋರ್ಡ್‌, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್‌, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಮಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್‌.

ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ ಸಜ್ಜು

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಈ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿರುವ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ ತಂಡ ಶನಿವಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ತವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ತಂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತ್ತು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಬಾಡ, ಸಿರಾಜ್‌, ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವೇಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ತಂಡ ಪಂಜಾಬ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಎಡವಿತ್ತು. ಇವರು ವೈಭವ್‌ರನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದು, ಗುಜರಾತ್‌ ವಿರುದ್ಧವೂ ಗೆದ್ದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ.

ಪಂದ್ಯ: ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ

ಮುಖಾಮುಖಿ: 08

ಗುಜರಾತ್‌: 06

ರಾಜಸ್ಥಾನ: 02

ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಟಗಾರರು:

ಗುಜರಾತ್: ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್‌(ನಾಯಕ), ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್‌, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್‌, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್‌, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ, ರಶೀದ್‌ ಖಾನ್, ಕಗಿಸೋ ರಬಾಡ/ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್‌, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್‌ ಕೃಷ್ಣ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್‌, ಅಶೋಕ್‌.

ರಾಜಸ್ಥಾನ: ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌, ಧ್ರುವ್‌ ಜುರೆಲ್‌, ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್(ನಾಯಕ), ಶಿಮ್ರೊನ್ ಹೆಟ್ಮೇಯರ್‌, ಡೊನಾವನ್ ಫೆರಿಯೆರಾ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್‌, ನಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್‌, ಸಂದೀಪ್‌, ಬಿಷ್ಣೋಯ್‌, ಬ್ರಿಜೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ.