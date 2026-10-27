ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ 133 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆ ಇಬ್ಬರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿತು. ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ, ಸ್ಫೋಟಕ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಬತ್ತು ಬೌಂಡರಿ, 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20ಐ ಶತಕವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಂತರದ ಸಾಲಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಶರ್ಮಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ (T20I ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದವರು)
ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, 33 ಎಸೆತಗಳು vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 2026
ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ 35 ಎಸೆತಗಳು vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, 2017
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 35 ಎಸೆತಗಳು vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, 2017
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 35 ಎಸೆತಗಳು vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಇಂದು
133 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ!
ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 133 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತೆರೆಯಲು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. 15 ವರ್ಷದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಕೇವಲ ಐದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತವು 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 50 ರನ್, 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ರೋಹಿತ್, ಸೂರ್ಯ ಸಾಲಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ!
ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ 4 ಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ (4 ಶತಕ) ಅವರ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದು, ರೋಹಿತ್ (5 ಶತಕ) ಅವರ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ಅತಿ ವೇಗದ ಟಿ20 ಶತಕದ (35 ಎಸೆತ) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
40 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್!
ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಎರಡೂ ಬಾರಿಯೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮನ್ ಧೀರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು ಮತ್ತು ಇಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯವು ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯರ್ಥ!
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 198 ರನ್ಗಳ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಿಚೆಲ್ ಕೇವಲ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೆ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.