"ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಆಗಿರೋದು ಹೊರೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ!" - ನೆಪೋಟಿಸಂ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ರಾಮ್ ಚರಣ್!
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಮತ್ತು ಈಗ 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' (RRR) ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಚರಣ್ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ನಟರು 'ನೆಪೋಟಿಸಂ' ಅಥವಾ 'ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್' ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ಕಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್' (Cars With Stars) ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ತಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ, ನಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಪುತ್ರನಾಗಿ ತಮಗಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಟನಾ ಶಾಲೆಗಿಂತ ಮನೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠಶಾಲೆ"
ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಚರಣ್, "ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಕೂಲ (Advantage). ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದ ಒಳನೋಟ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅದೃಷ್ಟ. ಯಾವುದೇ ನಟನಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಇದು ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೊರೆ ಎನಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಿತ್ತು!"
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಕಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಿತ್ತು," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಮಗನಿಂದ ಜನರು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಲೆಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ನಟ!
'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಖ್ಯಾತಿ ಈಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. "ನಾನು ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ 6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಟ ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ," ಎಂದು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಣವೇ ಅವರನ್ನು ಇತರ ನಟರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಪೆದ್ದಿ' (Peddi) ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ನಂತರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಆಗಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.