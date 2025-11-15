ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದರ ವಿಷಯ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್!
ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಕಳಕಳಿ: ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ!
ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿತು. ಈ ಸುದಿನದಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ (Vidya Balan) ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಬಾಲ್ಯದ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳ ಕುರಿತು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ (CSA) ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಅರ್ಪಣಾ ಎನ್ಜಿಒನ 7ನೇ 'ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವೀಕ್ 2025'ರ ಭಾಗವಾಗಿ, #POCSOPakadLega ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ವಿದ್ಯಾ, "ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ನಿಸ್ಸಹಾಯಕತೆಗಳು ಈಗ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಷಿದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಮನೆ, ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದೈನಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವ, ತುರ್ತಾದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ
ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳ ಅಮಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, "ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೆನೆದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಆಟವಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಚೆಂಬೂರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವಳು. ಅದು ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವಾಗಿತ್ತು.
ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ನಡೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನೀವು ಪಡೆದ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ"
ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, "ನಾನು ಸಂತೋಷದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್. ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹಿನ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನೀವು ಪಡೆದ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗುತ್ತೀರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ನಮಗೆ ಹಾರಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದು, ಮಕ್ಕಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ... ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಚಿತ ಸಮಯವಿತ್ತು, ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟರು.
"ನಾನು ಸದಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ"
ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾ, "ನಾನು ಸದಾ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಏಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಏಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೇನೆ.
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದರ ವಿಷಯ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಕರ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ತುಂಬಿವೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಗಮನಸೆಳೆದರು.
ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಒಟಿಟಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. "ಇಂದು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅದ್ಭುತ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಹೇಳಿದರು. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.