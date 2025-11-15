ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಮುಖ್ಯ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ SSMB29 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಸರು ಫಿಕ್ಸ್‌ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್‌ ಸುಕುಮಾರನ್‌ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.&nbsp;

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ (ನ.15): ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ 'SSMB29' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಾರಣಾಸಿ-Varanasi ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗ್ಲೋಬ್‌ಟ್ರೋಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ಲೋಬ್‌ಟ್ರೋಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್-ಮೊದಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ತಂಡವು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ವಾರಣಾಸಿ

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಸದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬುಗೆ 'ಅಪ್ಪ'ನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Related image2
ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು-ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾ OTT ರೈಟ್ಸ್‌!

RRR ನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ವಾರಣಾಸಿಯು ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಷನ್-ಸಾಹಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ವಿವಿಧ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪರಿಶೋಧಕನಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಬಲ ಶತ್ರು ಕುಂಭನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾಟರ್ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಭವ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಂಭದ ಮೊದಲ ನೋಟ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದಾದದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.