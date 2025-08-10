ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಕೇವಲ ಶುಭಾಶಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟಾಲಿವುಡ್ನ 'ಪ್ರಿನ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು (Mahesh Babu) ಅವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಟ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಭಾವನಾದ ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು (Sudheer Babu) ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಜಟಾಧಾರ' ತಂಡವೂ ಸಹ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.
'ಜಟಾಧಾರ' ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಶುಭಾಶಯ:
ನಟ ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಜಟಾಧಾರ' ಚಿತ್ರತಂಡವು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಉಮೇಶ್ ಬನ್ಸಾಲ್, ಪ್ರೇರಣಾ ಅರೋರಾ, ಕುಸುಮ್ ಅರೋರಾ, ನಟ ಶಿವಿನ್ ನಾರಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾವಿನಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ, "ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಪಾರ. ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಇಡೀ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವನಿಂದ ಬಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ:
ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಕೇವಲ ಶುಭಾಶಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ: "ನನ್ನ ಅತೀ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾವ, ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ (ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ) ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಲವಾದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು @urstrulymahesh!!"
ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ಅವರ ಈ ಸಂದೇಶವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಅವರನ್ನು ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಂದೇಶವು ಅವರ ಆಳವಾದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ #HBDSuperstarMaheshBabu ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲು ಕಾಮನ್ ಡಿಪಿ (Common DP) ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿ ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾರೈಸಿದೆ.