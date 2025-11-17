ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಕಡಿಮೆ ಮೇಕಪ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಫೋಟೋಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗ್ಲೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ನಮ್ಮ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಎಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಸುದ್ದಿಯೇ! ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸವಿಯನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಎರಡು ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅವರ ಆ ಮುಗ್ಧ ನಗು, ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಹರಿದುಬಂದಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ಭೂಮಿಕಾ" (ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಸೋ ಸುಂದರ್", "ಬ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ಕ್ರಶ್ಮಿಕಾ", "ರೆಡ್ ಸಾದಿ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್" ಅಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ರಶ್ಮಿಕಾ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ:
ಸದ್ಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ, ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು... ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ.
'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ:
ಕೆಲಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟಿಸಿರುವ ಹೋಮಿ ಅಡಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ದೆಹಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ರಾಜಧಾನಿಯ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಬಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರದಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರೂ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್:
ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವರದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಚಲ್ ಎಬ್ಬಿಸಿವೆ. ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ, ಅವರು ಮುಂಬರುವ 'VD14' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳೂ ಇವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುವ ಸುದ್ದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಮಿಂಚಿದ ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು 'ಕ್ರಶ್ಮಿಕಾ' ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿವೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.