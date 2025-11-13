ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯ. ಏನಿದು ಇದರ ಮರ್ಮ?
ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ ಜರ್ನಿಮಾಡಿರೀ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ
ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಮಿಂಚಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ (Priyanka Chopra), ಈಗ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ (SS Rajamouli) ನಿರ್ದೇಶನದ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು (Mahesh Babu) ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 'SSMB29' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಂದಾಕಿನಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅನುಭವ:
ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ (ಈಗ X) ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ 'ಕ್ವಾಂಟಿಕೋ' ತಾರೆಯನ್ನು, "ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನಿಸುತ್ತಿದೆ? ಅದ್ಭುತ ಬಿರಿಯಾನಿ ರುಚಿ ನೋಡಿದಿರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, "ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು 'ಅದಿರಿ ಪೋಯಿಂದಿ' (ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ)!!!! ಅಲ್ಲದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಖುಷಿಪಡಿಸಿವೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ?
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮೇಡಂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, "ಶ್ಶ... ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಲಿವೆ" ಎಂದು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವ ಎಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಾಪಸಾತಿ?
ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, 'ಗ್ಲೋಬ್ಟ್ರೋಟರ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, "ಇದು ಹೊಸ ಯುಗ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಾಪಸಾತಿಯಾಗಬಹುದು. ನನಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಟ್ವೀಟ್ಗೆ, "ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ:
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ 'ಮಂದಾಕಿನಿ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಇತರ ಕಲಾವಿದರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಳದಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿಯೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆಯೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯ. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಪರಿಮಳ ಪಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಗ್ಲೋಬ್ಟ್ರೋಟರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.