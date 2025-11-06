ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರಲ್ಲಿ (Bigg Boss 19) ಸಾಕಷ್ಟು ಗದ್ದಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯವರು ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಡುವಿನ ಜಗಳಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಬಂದ ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ.
ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರೆ ವಾಪಸ್?
ಟಿವಿಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರ 11ನೇ ವಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನೆಯವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಡುವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ವಾಪಸಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೋಚಕ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಹಾಸ್ಯನಟ ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರೆ ಅವರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಫಿಲ್ಮ್ವಿಂಡೋದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಣೀತ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಆಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಲಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು BBInsiderHQ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ, ಹೋಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವು ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖಬ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಣೀತ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಶೋಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಫಿನಾಲೆ ದಿನಾಂಕ ಬದಲು
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 19 ಅನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಶೋಗೆ ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ತಯಾರಕರು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಶೋನ ಫಿನಾಲೆ ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಈ ವಾರ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಈ ವಾರ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ, ನೀಲಂ ಗಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಾಜ್, ಫರ್ಹಾನಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೋಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೌರವ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀಲಂ, ಫರ್ಹಾನಾ ಮತ್ತು ಅಶ್ನೂರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಹೋಗಬಹುದು. ಈಗ ಯಾರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಭಾನುವಾರದ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.