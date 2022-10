Murugha Sri Updates: ಇಂದೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮುರುಘಾ ಶರಣರಿಗೆ ಜಾಮೀನು, 11 ದಿನ ಜೈಲೇ ಗತಿ

Murugha Mutt Seer sent to Judicial Custody again: ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 21ರ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಅಂತ್ಯವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.