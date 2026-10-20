ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರುಗಳಾದ ಕೈಲಾಕ್, ಕುಶಾಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಾವಿಯಾ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್, ಡೀಲರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫರ್ಗಳ ಮೂಲಕ 90,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.20): ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜರ್ಮನ್ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ' (Skoda Auto) ಭಾರಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್' (Skoda Kylaq) ಮೇಲೆ ₹90,000 ವರೆಗೆ, ಮಿಡ್-ಸೈಜ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್' (Skoda Kushaq) ಮೇಲೆ ₹80,000 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 'ಸ್ಲಾವಿಯಾ' (Slavia) ಸೆಡಾನ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ₹30,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಡೀಲರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ (Dealer Discount), ಹಳೆಯ ಕಾರು ನೀಡುವ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ (Exchange Bonus) ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಆಫರ್ಗಳು (Corporate / Loyalty Offers) ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತವು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್, ನಗರ, ಕಾರಿನ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್ (Skoda Kylaq) – ₹90,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಸ್ಕೋಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಕೈಲಾಕ್' ಮೇಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗರಿಷ್ಠ ₹90,000 ವರೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಡೀಲರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ₹40,000 ವರೆಗೆ
- ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್: ₹30,000 ವರೆಗೆ
- ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ / ಲಾಯಲ್ಟಿ ಆಫರ್: ₹20,000 ವರೆಗೆ (ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು).
ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರ: ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್ ಕಾರಿನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯು ₹7.59 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ₹13.09 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 115 bhp ಪವರ್ ಹಾಗೂ 178 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಹಾಗೂ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ 10.5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ಯಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ (Skoda Kushaq) – ₹80,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹80,000 ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
- ಡೀಲರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ₹30,000 ವರೆಗೆ
- ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್: ₹30,000 ವರೆಗೆ
- ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ / ಲಾಯಲ್ಟಿ ಆಫರ್: ₹20,000 ವರೆಗೆ
ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರ: ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಕಾರಿನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ ₹10.69 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ₹19.19 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. 1.0-ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ 115 bhp ಪವರ್ ನೀಡಿದರೆ, 1.5-ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 bhp ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್, 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹಾಗೂ 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ (DSG) ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ 1.0-ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾ (Skoda Slavia) – ₹30,000 ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಸ್ಕೋಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಡಾನ್ ಆದ 'ಸ್ಲಾವಿಯಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್' ಕಾರಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹30,000 ವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್: ₹20,000 ವರೆಗೆ
- ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ / ಲಾಯಲ್ಟಿ ಆಫರ್: ₹10,000 ವರೆಗೆ
ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರ: ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾ ಕಾರಿನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯು ₹10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹18.84 ಲಕ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸೆಡಾನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ 115 bhp ಪವರ್ ನೀಡುವ 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ 150 bhp ಪವರ್ ನೀಡುವ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲಿದ್ದು, ಜರ್ಮನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ತಾಣವಾಗಿದೆ.