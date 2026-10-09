ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ 0 ಆಲ್ಫಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ 160 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹೋಂಡಾ 0 ಆಲ್ಫಾ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Two New SUVs for India: Renault Duster Hybrid and Honda’s First Electric SUV ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿವೆ. ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್' ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾದ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ '0 ಆಲ್ಫಾ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇತ್ತ ಹೋಂಡಾ 0 ಆಲ್ಫಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾರಾಟ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್: 160 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್
ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ನ ಇ-ಟೆಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ರೇಸ್ಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಾಹನವು 1.8 ಲೀಟರ್, ನಾಲ್ಕು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು 1.4 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 160 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 172 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಜನರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದು, 20 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಮೋಟಾರ್ 49 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದು ಇದೇ ಮೋಟಾರ್. ಮಾರುತಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈರೈಡರ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಇ-ಸಿವಿಟಿ (e-CVT) ಬದಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ 0 ಆಲ್ಫಾ: ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಹೋಂಡಾ 0 ಆಲ್ಫಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಅಂತಿಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕಂಪನಿ ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್-ರೆಡಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಶುರುವಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾಹನವು ಸುಮಾರು 2,700 ರಿಂದ 2,800 ಎಂಎಂ ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹೋಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಹೋಂಡಾದ 'ಥಿನ್, ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಸ್' (Thin, Light and Wise) ವಿನ್ಯಾಸ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎತ್ತರದ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್, ಬೆಳಗುವ ಹೋಂಡಾ ಲೋಗೋ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಿಲ್, 19 ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಯು-ಆಕಾರದ (U-shaped) ಲೈಟ್ಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 65 ರಿಂದ 75 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ಎಲ್ಎಫ್ಪಿ (LFP) ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಲಿಥಿಯಂ ಐಯಾನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ವಾಹನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾದ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.