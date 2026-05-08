2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಪಾರುಪತ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಟಾಪ್ 5 ಕಾರುಗಳ ಪೈಕಿ 4 ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳೇ ಇವೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಸೈರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ.
2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಟಾಪ್ 5 ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾರುಗಳು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯದ್ದೇ ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ, ಸುಧಾರಿತ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಸೈರ್
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಸೈರ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರಿನ 23,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್, ಆರಾಮದಾಯಕ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ನಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಡಿಸೈರ್ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಆಧುನಿಕ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಸೈರ್ ಬೆಲೆಯು ₹6.26 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ₹9.31 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇದು 80 bhp ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 1.2-ಲೀಟರ್ Z-ಸೀರೀಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ 25.7 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿಯಲ್ಲಿ 33.7 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಬಾಡಿ, 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಯುವಿ ತರಹದ ಲುಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎರ್ಟಿಗಾ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎರ್ಟಿಗಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಂಪಿವಿ, ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನಗಳು, ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯು ಇದನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಸುಲಭ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಇದರ ಸ್ಥಿರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.