2026-27ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರು ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.19): 2026-27ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (ಜುಲೈನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026) ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳು (ಕಾರುಗಳು) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ (SIAM) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 13.61 ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳು ಬಿಕರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದೇ ಶೇ. 12.1ರಷ್ಟು ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ (1.65 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳು) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 30.7ರಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳ (SUVs) ಪಾಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 68ರಷ್ಟಿದೆ.
ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್-5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ (Q2 FY27)
|ರಾಜ್ಯ (State)
|ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು (Market Share)
|ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ /ಬೆಳವಣೀಗೆ
|ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
|ಶೇ. 12.1%
|1.65 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳು (ಶೇ. 25 ಬೆಳವಣಿಗೆ)
|ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
|ಶೇ. 9.8%
|ದೇಶದ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
|ಗುಜರಾತ್
|ಶೇ. 8.3%
|ಶೇ. 27–29ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ
|ತಮಿಳುನಾಡು
|ಶೇ. 7.7%
|4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ
|ಕರ್ನಾಟಕ
|ಅಂದಾಜು ಶೇ. 7.2%
|ಶೇ. 27–29ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ
ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ, ಆದರೆ ವೇಗ ಕೊಂಚ ನಿಧಾನ
ದೇಶದ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ (Zones) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 4.29 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ (Western Zone) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಶೇ. 33ರಿಂದ ಶೇ. 31.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 1.65 ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ (ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್) 1.47 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ 1.32 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶೇ. 25ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಯಾದ ಶೇ. 30.7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಕಾರಣ, ದೇಶದ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಲು ಶೇ. 12.7ರಿಂದ ಶೇ. 12.1ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಕೇರಳದಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಾಧನೆ; ಬೈಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರುಗಳು!
ಕೇರಳದ ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 37ರಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಹಾಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 95 ಸಾವಿರ (0.95 ಲಕ್ಷ) ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಶೇ. 6.7ರಿಂದ ಶೇ. 7ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಶೇ. 27-29ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ (Two-wheelers) ಕಾರುಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಪಾಲು ಶೇ. 7ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 3.5ರಷ್ಟಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲೂ ಕಾರುಗಳ ಪಾಲು ಶೇ. 6.2 ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳ ಪಾಲು ಶೇ. 3.2ರಷ್ಟಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿದೆ. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಶೇ. 9.8ರಷ್ಟು ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಶೇ. 12.3ರಷ್ಟು ಬೈಕ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಪಾಲು ಕೇವಲ ಶೇ. 2.1 ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳ ಪಾಲು ಶೇ. 4.9ರಷ್ಟಿದೆ.