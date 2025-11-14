ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.14): ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಬಸಿ ಟೆಕ್ ವಿಲೇಜ್ನಿಂದ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಧುರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟವರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
"ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ORR) ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಸ್ಥಳವು ಕಾಡುಗೋಡಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
6 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ORR ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು, ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಂಪನಿ ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಇಒ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಮೆಜೆಟಿ ಅವರು ಐಪಿಒ ಘೋಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನಾವು ಶೂನ್ಯ ಆರ್ಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭವಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೋರಮಂಗಲದ ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋರಮಂಗಲದ ಟ್ರಫಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಟ್ರಫಲ್ಸ್ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಮೊದಲ ಪಾಲುದಾರ ಕೆಫೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನಿಧಾರವಾಗಿ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೋರಮಂಗಲ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕಡೆಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅರಂಭಿಸಿತು ಎಂದಿದ್ದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟವು 1,092 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವು 5,561 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ 3,601 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 54 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿಯೋಜನೆ (ಕ್ಯೂಐಪಿ) ಮೂಲಕ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದೆ.
ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಜೊತೆಗೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬಕ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ರಾಜೇಶ್ ಯಬಾಜಿ ಅವರು ORR ನಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಗುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಧೂಳಿನ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು, ಇವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವವೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ತಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್
ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಈಗ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. "ಸಂಪರ್ಕ ಅಂಶದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಮಹದೇವಪುರ ಮೂಲಕ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ವರ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಸ್ಥಳವು HAL ಹಳೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು NICE ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯು ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಂಜನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.