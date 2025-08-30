350cc ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 40%ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸಣ್ಣ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 18%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.30):ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST)ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೊಡ್ಡ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ GST ರಚನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 350 cc ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿಗೆ 40% ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ 31% ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದರದಿಂದ (28% GST ಜೊತೆಗೆ 3% ಸೆಸ್) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, 350 cc ವರೆಗಿನ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 28% ರಿಂದ 18%ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ:  40% ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿರುವ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂಬರುವ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ತೆರಿಗೆ ಪುನರ್ರಚನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು 12% ಮತ್ತು 28% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕು-ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ; ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 5%, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ 18% ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಥವಾ ಸಿನ್‌ ಸರಕುಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 40% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

GST 2.0 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 28% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 3% ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ದರ 31% ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಸಣ್ಣ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 18% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು ಅವುಗಳ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಉದ್ದೇಶಿತ 40% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಐಷಾರಾಮಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ತಯಾರಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ದುಬಾರಿಯಾಗೋದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ 2.19 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಸ್ಕ್ವರ್ಣ ವಿಟ್‌ಪಿಲೆನ್ 250, ಹೊಸ 18% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.01 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, 373 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ವಾರ್ಟ್‌ಪಿಲೆನ್ 401, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 40% ದರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ 2.92 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 3.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.

ಹೈ-ಸಿಸಿ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ 40% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ

350 ಸಿಸಿ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿ ಬರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಹೋಂಡಾ ಮತ್ತು ಜಾವಾ-ಯೆಜ್ಡಿ (ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್) ನಂತಹ ತಯಾರಕರು 334-349 ಸಿಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಟ್‌ಆಫ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು 18% ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೈಕುಗಳು, ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್ 650 ನಂತಹ 450 ಸಿಸಿ ಮತ್ತು 650 ಸಿಸಿ ನಡುವಿನ ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, 40% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್, ಟ್ರಯಂಫ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್-ಕೆಟಿಎಂನಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಪಲ್ಸರ್ NS400Z (373 cc) ನಂತಹ ಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮತ್ತು KTM ಮತ್ತು Husqvarna ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ, ಅದರ ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳು 350 cc ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ KTM ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾರಾಟವು 350 cc ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕೆಟಿಎಂ, ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಬಜಾಜ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ?

"350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲು ಮತ್ತು 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಶೇ. 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೈಕನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಖರೀದಿದಾರರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ 350 ಸಿಸಿ+ ವಿಭಾಗವು ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 0.8% ರಷ್ಟಿದೆ - ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವ 1.6 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 13,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು" ಎಂದು Gaadiwaadi.com ನ ಸಂಪಾದಕ ಗೌರವ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಕೆಟಿಎಂ, ಬಜಾಜ್, ಟ್ರಯಂಫ್ ಮತ್ತು ಕವಾಸಕಿಯಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭಾರತದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

 