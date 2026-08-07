ಏಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ 'ಏಥರ್ ಕೋನಾರ್ಕ್' ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೊಸ 'ಇಎಲ್' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರಿತ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್, ₹1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.20 ಲಕ್ಷದ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.7): ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಇವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಏಥರ್ ಎನರ್ಜಿ (Ather Energy) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ 'ಏಥರ್ ಕೋನಾರ್ಕ್' (Ather Konarc) ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೈಡಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏಥರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂಬರುವ 'ಕೋನಾರ್ಕ್' ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸದಾದ 'ಇಎಲ್' (EL) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ₹1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.20 ಲಕ್ಷದ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ) ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಈ ದರದಿಂದಾಗಿ ಒಲಾ (Ola) ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ (TVS) ನಂತಹ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಟೀಸರ್ ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತರುಣ್ ಮೆಹ್ತಾ
ಏಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CEO) ತರುಣ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ (X) ಟೀಸರ್ ವೀಡಿಯೊ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ 'ಏಥರ್ ಕೋನಾರ್ಕ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವುದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವ 'ಏಥರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೇ' (Ather Community Day) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟೀಸರ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ:
ಯು-ಆಕಾರದ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್: ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 'U' ಆಕಾರದ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳನ್ನು (LED DRLs) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್, ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
14 ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಟೈರ್ಗಳು: ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 14 ಇಂಚಿನ ಗ್ರಿಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ 'ಇಎಲ್' (EL) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಏಥರ್ ಕೋನಾರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂತನ 'ಇಎಲ್' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 kWh ನಿಂದ 5 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ವಿಭಿನ್ನ ದರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಲವು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಏಥರ್ಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನು ಸಮಗ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಟೀಸರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ:
ವೀಲ್ಸ್ & ಬ್ರೇಕ್ಸ್: ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 14 ಇಂಚು ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸೆಟಪ್.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್: 7 ಇಂಚಿನ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಟಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (TFT Touch Display) ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಲೈವ್ ನೇವಿಗೇಷನ್, ಕಾಲ್ ಹಾಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಏಥರ್ ಕೋನಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.