ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಶಿವಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸೈಕಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘L’Étape Mysuru by Tour de France’ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಗಾಯಕಿ ಶಿವಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಂದರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಿವಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತಾವು ಬಳಸುವ ಸೈಕಲ್ನ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷದ ಆಸುಪಾಸು’
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಶಿವಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸೈಕಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಇದು ಕಮ್ಮಿ, ಕೆಲವರ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಿವಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ಬಳಸುವ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿವಶ್ರೀ ಅವರ ಸೈಕಲ್ ಬೆಲೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ Tour de France ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5, 2026ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ L’Étape Mysuru by Tour de France ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ Tour de France ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಂದರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 100 ಕಿ.ಮೀ., 50 ಕಿ.ಮೀ., 20 ಕಿ.ಮೀ. ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ 1 ಕಿ.ಮೀ. ವಿಭಾಗವನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಶಿವಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಪ್ರಸಾದ್ ಭಾಗಿ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಿವಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹದ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮೈಸೂರಿನ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.
Škoda ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ L’Étape Mysuru ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ Tour de France ಅನುಭವವನ್ನು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈಕಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃತ್ತಿಪರ ರೇಸಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿವೆ.ವೃತ್ತಿಪರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಫ್ರೇಮ್, ಉತ್ತಮ ಗೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು.