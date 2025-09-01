ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ರೈಲುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ತಿತಾಘರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.1): ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಮೆಟ್ರೋದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ (ಆರ್ವಿ ರಸ್ತೆ-ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ) ಚೀನಾದಿಂದ ಎರಡು ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ವಿಮಾನ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಬೋಗಿ ಎಂದರೆ ರೈಲು ಕೋಚ್/ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ನ ಕೆಳಗಿರುವ ಚಕ್ರಗಳ ಚಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಚೌಕಟ್ಟು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದು ಕೇವಲ ಮೂರು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ 25 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ
"ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈಲುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು ನಾನು ತಿತಾಘರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ 8 ರೈಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಿಆರ್ಆರ್ಸಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಸಿಆರ್ಆರ್ಸಿ ಎರಡು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸರಕು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡುವುದು ಏಕೈಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು 30-45 ದಿನಗಳಾದರೂ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಿಆರ್ಆರ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ವಿಳಂಬದ ವೆಚ್ಚವು ವಿಮಾನ ಸಾಗಣೆಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಮನವಿ
"ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಯೋಚಿತ ವಿತರಣೆಯು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಳಂಬವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ರೈಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. "ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಮಗೆ ಐದನೇ ರೈಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ರೈಲು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2019ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಚೀನಾ ಕಂಪನಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ, CRRC ನಾನ್ಜಿಂಗ್ ಪುಝೆನ್ ಕಂಪನಿಯು 173 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 216 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 126 ಬೋಗಿಗಳು (21 ಆರು-ಕೋಚ್ ರೈಲುಗಳು) ಪರ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 90 ಬೋಗಿಗಳು (15 ಆರು-ಕೋಚ್ ರೈಲುಗಳು) ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ (RV ರಸ್ತೆ-ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ) ಇವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು CRRC ಟಿಟಾಘರ್ ರೈಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (TRSL) ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿತ್ತು.