ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀಫ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಸುವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.20): ಶಿವಾಜಿನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೀಫ್ (ಗೋಮಾಂಸ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಬೇಯಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲೇ ವಧೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ 'ಗರ್ಭಿಣಿ' ಹಸುವಿನ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಹಸುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ 'ಕ್ರಿಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್' (Cris Travels) ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅವರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಹಸುವೊಂದು ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಆಘಾತಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಗಳೇನು?
ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮಾಂಸದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಮಾರಾಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮಾರಾಟಗಾರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ನಂತರದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ (Roadside stalls) ಮಾಂಸವನ್ನು ಹುರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಮಟನ್ (ಕುರಿ ಮಾಂಸ) ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ (ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ) ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೀಫ್ (ಗೋಮಾಂಸ) ಎಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಂಡ ಹಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಮಾರಾಟಗಾರರು 'ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು 'ಗೋ ಜ್ಞಾನ ಫೌಂಡೇಶನ್' ದೂರು
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ "ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೀಫ್ ಬೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ... ಮತ್ತು ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ" ಎಂಬ ಬರಹವಿದ್ದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 1.29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು (Views) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ (NGO) 'ಗೋ ಜ್ಞಾನ ಫೌಂಡೇಶನ್' (Gau Gyan Foundation) ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಳವು ಶಿವಾಜಿನಗರದ ರಸೂಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ (Rasol Market) ಹಿಂಭಾಗದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಹಸುವನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ತಕ್ಷಣ ಹಸುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 2020' (Karnataka Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Act, 2020) ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಸ್ಪಂದನೆ: ಹಸು ರಕ್ಷಣೆ, ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ!
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು (DCP East Division), ಶಿವಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಗೆ (BBMP Animal Husbandry Department) ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಯು ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಹಸುವಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿಯ ಬಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹಸುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಮಹದೇವಪುರ ಗೋಶಾಲೆಗೆ (Mahadevapura goshala) ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಸಿಪಿ (ACP), ಡಿಸಿಪಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಬೀಫ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿರ್ವಾಹಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.