ಬೆಂಗಳೂರು (ಏ.28): ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಐ (AI) ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ 'ಎನ್ವಿಡಿಯಾ' (NVIDIA), ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಭರ್ಜರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಬಾಗ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್'ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7.6 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಚೇರಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಅಂದಾಜು 1,230 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಗ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಮೆಮಫಿಸ್ ಸೌತ್ ಟವರ್ (Memphis South Tower)ನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ 7,60,000 ಚದರ ಅಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 8.59 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 113 ರೂ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಗಾಗಲೇ 34.35 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಎಐ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಲ
"ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ಪ್ರೋಪ್ಸ್ಟಾಕ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಎಂಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೀಲ್ಗಳು
ಆಪಲ್ (Apple) ವಿಸ್ತರಣೆ: ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಬಸಿ ಜೆನಿತ್ನಲ್ಲಿ (Embassy Zenith) ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1.21 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಪಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಕಚೇರಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 3.89 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಯಾಗಿದ್ದು, 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1,333 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಪಲ್ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 235 ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೊರ್ಗಾನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ (Morgan Stanley): ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮುಂಬೈನ ಗೋರೆಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಮೊರ್ಗಾನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 10.01 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು 9 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ 15.96 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿತ್ತು.
ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ (Qualcomm): ಪ್ರಮುಖ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಗ್ಮನೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಲೇಷನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 2.56 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 184 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.