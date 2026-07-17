ಕೊಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ (NGT) ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.17): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಕೊಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ (NGT) ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಮಡಿವಾಳ ಕೆರೆ ಸಮೀಪದ ಕೊಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಹಳೆಯ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ (District Magistrate) ಕಚೇರಿಗೆ ಎನ್ಜಿಟಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಪೀಠವು ಅಂತಿಮ ಗಡುವು (Ultimatum) ನೀಡಿದೆ.
ಕೊಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಹಳೆಯ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಎನ್ಜಿಟಿ, "ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಲಮೂಲದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹಳೆಯ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳೊಳಗೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರ್ಚುವಲ್ (Virtual) ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಶುದ್ಧೀಕರಿಸದ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು (Sewage) ಕೊಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ‘ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ’ಗೆ (BSSC) ಹಸಿರು ಪೀಠವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಬಿಎ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವರದಿಯಲ್ಲಿ (Action Taken Report), ಕೆರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು (Retaining Walls) ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, "ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಲಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಳೆನೀರು ರಾಜಕಾಲುವೆಯೊಳಗೆ ಹರಿಯದಂತೆ ಅದು ತಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ತಡೆಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವು ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಎನ್ಜಿಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಜಿಬಿಎ (GBA) ನೀಡಿದ ಸಮರ್ಥನೆ ಏನು?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಧನಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ರಾಜಕಾಲುವೆ (SWD) ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಬಿಲೇಕಹಳ್ಳಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಲೇಔಟ್ನ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತ, ಡ್ಯುಯೊ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತೀವ್ರ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ತಡೆಯಲು ಕಾಲುವೆಯ ಇರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಆರ್ಸಿಸಿ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಮಾಣವು ಕೆರೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೆರೆಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ವಾದಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?
ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎನ್ಜಿಟಿ ಈ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ (Suo Motu) ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಡಿವಾಳ ಕೆರೆ ಸಮೀಪದ ಕೊಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ವಕೀಲ್ ಮರೀನಾ’ (Vakil Marina) ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಹಸಿರು ಪೀಠವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
ಕೊಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎನ್ಜಿಟಿ ಈಗ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಬೂಬುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನೈಜ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ಜಿಟಿಯ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.