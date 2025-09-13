namma metro first live heart transport ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೀವಂತ ಮಾನವ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.&nbsp;

ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.13): ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜೀವಂತ ಮಾನವ ಹೃದಯದ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಡುವಿನ ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11.01 ಕ್ಕೆ ಸಾಗಣೆ ನಡೆಯಿತು. ದಾಖಲಾದ ಸಾಗಣೆ ಸಮಯ 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂಗೆ ಸಾಗಾಟ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂನ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಡೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್) ನ ಒಬ್ಬ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊನ್ನೆ ಗೌಡ ಅವರು ಅಂಗಾಂಗ ಸಾಗಣೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲ ಮೆಟ್ರೋ ಶುಲ್ಕ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿ

ಅಂಗಾಂಗ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಮೂಲ ಮೆಟ್ರೋ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ವಕ್ತಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ರೋ ಮೂಲಕ ಲಿವರ್ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಗ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಯಕೃತ್ ಅಂಗವನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

 