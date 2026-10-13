ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಇರುವ 60 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಕಿರಿದಾದ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೇತುವೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.13): ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗವಾದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ (Mysuru Road) ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೇಟ್ (Bengaluru University Gate) ಬಳಿ ಇರುವ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಳೆಯದಾದ ಕಿರಿದಾದ ಸೇತುವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಪೀಕ್ ಅವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ (RR Nagar) ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಡುವೆ ಹರಿಯುವ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ (Stormwater Drain) ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಆರು ಪಥದ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್
ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಸೇತುವೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಗಲವಾದ 'ಆರು ಪಥದ' (6-Lane) ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಹನಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಗೂ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೇಟ್ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದಾದ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರು ಪಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿ ಭಾರಿ ದಟ್ಟಣೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಜಾನ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, "ಸೇತುವೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಗಲಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಎಂದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು
ಕೇವಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 60 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಸೇತುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯು ಸಂಚಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, "ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 60 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು (Heavy Vehicles) ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಕಿರಿದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವು ನಗರದ ಸಂಚಾರ ಹರಿವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಜಂಟಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೋರಲು 'ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ' (Bengaluru West City Corporation) ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.