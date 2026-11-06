ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಗೌರಿ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ. 6,393ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗೌರಿ ಆಟೋ, ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಹೋದರಿಯರ ಸ್ನೇಹ, ಒಂದು ವೈರಲ್ ರೀಲ್ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರಿ ಜನಪ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಗೌರಿಗೆ 6 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್! ಆಟೋ, ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಈ ಶ್ವಾನವೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದ ಗೌರಿ ಎಂಬ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯಾಗಿದ್ದ ಗೌರಿ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಶ್ವಾನದ ಕಥೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಜಯನಗರದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪಟ್ಟ!
ಗೌರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದ ನಿವಾಸಿ. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಿಲ್ಲ. ನೆರೆಹೊರೆಯ ನಾಲ್ಕೈದು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಗೌರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಾರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಿಮ್ಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಚಿತಳು.
ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದು, ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಫೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಗೌರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದು ಆಕೆಯ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಶುರುವಾದ ಸ್ನೇಹ
ವರ್ಷಿತಾ ಪಾಳ್ಯಂ (24) ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತಾ ಪಾಳ್ಯಂ (28) ಎಂಬ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಗೌರಿ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಿತಳು. ನೆರೆಮನೆಯ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ನಾಯಿ ಜೀಯಸ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಗೌರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಪರಿಚಯ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಪರಿಚಯ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.
ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಕುಟುಂಬವೂ ಗೌರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಗೌರಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯ ನಾಯಿಯಾಗದೆ, ಇಡೀ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಳು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 6,393 ಫಾಲೋವರ್ಸ್!
ಅಕ್ಷತಾ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ಗೌರಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಆಕೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ @happygowri ಹೆಸರಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಗೌರಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅವರ ಒತ್ತಡದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ವರ್ಷಿತಾ ಬಿಡಿಸಿದ ಮ್ಯೂರಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಗೌರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೀಲ್ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಗೌರಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ನೀಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಗೌರಿಯ ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದ ಇತರ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯ!
ಗೌರಿಯ ಖ್ಯಾತಿ ಕೇವಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಬರುವ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಹೋದರಿಯರು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಇತರ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗೌರಿಯ ಕಥೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೂ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗೌರಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ.