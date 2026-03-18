ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನು ಖರೀದಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಂಸದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30% ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯುಗಾದಿ ಹೊಸತೊಡಕಿಗೆ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.18): ಯುಗಾದಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ, ಅದರ ಮರುದಿನದ ಹೊಸತೊಡಕಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಂಸದೂಟ ಪ್ರಿಯರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಬಾರಿ ಮಾಂಸದೂಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ದವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರ ನಡುವೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಮೀನು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮಾಂಸದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗಲಿದ್ದು, ಹೊಸತೊಡಕಿನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿದೆ, ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು ಸುಮಾರು 30% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆನುಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಬೃಹತ್ ಖರೀದಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ದಿನಕ್ಕೆ 80 ರಿಂದ 100 ಕೆಜಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು 10 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಇಳಿಸಿವೆ. ಶಿವಾಜಿನಗರದ ರಸೆಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀರಸವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 ರಿಂದ 30 ಕೆಜಿ ಸೀಫುಡ್ ಖರೀದಿಸುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 4 ಕೆಜಿ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 220 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಟನ್ ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ರಸೆಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. 30 ಕೆಜಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈಗ ಅದೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಾರಾಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟ, ಮನಯೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಂಸ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ನಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯವಹಾರವು 25 ರಿಂದ 30% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಲೀಕ ಸೈಯದ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು. "ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕನ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ
ಸಣ್ಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 80 ರಿಂದ 100 ಕೆಜಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಗಟು ಕೋಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಕಳೆದ ವಾರ, ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 1,500 ಕೆಜಿ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂದು, ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 200 ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಉರುವಲಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮಾಂಸವು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕ ತಗಲುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಗಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೆಜಿಗೆ 25 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಆದರೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.