'ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ವಾದಕ ಎನ್.ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್ (66) ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಕನ್ನಡ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು, ಸಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.25): ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ವಾದಕ, 'ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ' ಎನ್ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ (66) ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಂತೀ ವಾದ್ಯಗಳ ನಾದದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು, ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಲ್ಲಿ 'ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್' ಎಂದೇ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು.
1960 ರ ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತದತ್ತ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವರು, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾನ್ ವಿ. ದೇಶಿಕಾಚಾರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೀಣೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಿಟಾರ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮ್ಯಾಂಡೋಲಾ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಜೋ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸರಾಗವಾಗಿ ನುಡಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ತಂದ ಹರಿಕಾರ
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಂಹಪಾಲು ಎನ್.ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 36 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯಗಾರರಾಗಿ ಅವರು ಜತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ರತ್ನಮಾಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಗಾಯಕರ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಇವರ ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ನಾದ ಜೀವ ತುಂಬಿತ್ತು.
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ', 'ನಾಗಮಂಡಲ', 'ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ', 'ಕೋಟ್ರೇಶಿ ಕನಸು', 'ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ' ಮತ್ತು 'ಸಿಂಗಾರವ್ವ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ 'ಮಿಠಾಯಿ ಮನೆ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಮಸ್ಕತ್, ಬಹ್ರೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 13ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅವರು 'ರಾಗಶ್ರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ' ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.
ಒಲಿದು ಬಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಗೌರವಗಳು
ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಪಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ 2009ರಲ್ಲಿ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಿರ್ಚಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೂರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಒಲಿದು ಬಂದಿದ್ದವು. ಮೃತರು ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್' ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ.ಕೆ. ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ತೀವ್ರ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.