ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ರಚನೆಯ ನಂತರ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ 'ಯಾರಬ್ ನಗರ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.3): ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ (BBMP) ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಗಡಿ ನಿರ್ಧಾರ, ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, GBA ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ, ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿವಾದವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ ವಾರ್ಡ್: ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ವಾರ್ಡ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರಬ್ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಕಾಶ್ ವಾರ್ಡ್: ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ವಾರ್ಡ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೆಸರನ್ನು ಈಗ ಏರೋ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಪುತ್ರನ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕೇಂದ್ರ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾನಗರ, ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ (ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಯ ನಗರ), ಟಿ.ಸಿ. ಪಾಳ್ಯ (ಆನಂದಪುರ), ಮೇಡಹಳ್ಳಿ (ಬಸವನಪುರ) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ನ ಹೆಸರನ್ನು 'ಯಾರಬ್ ನಗರ' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ *ತುಷ್ಟೀಕರಣ ರಾಜಕಾರಣದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ನ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕೀಯದ ಪರಮಾವಧಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ವೀಟ್ಮಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರಬ್ ನಿವಾಸ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಆದರೆ ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಎಂದೇ ಪುನಃ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಹಿಂದೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ದೇವರ ಹೆಸರು) ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ GBA ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತೀವ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.