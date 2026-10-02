ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಕೆ.ಸಿ. ದಾಸ್' ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳ ನೌಕರರು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ 5 ಶಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ಅ.2): ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಕೆ.ಸಿ. ದಾಸ್' (KC Das) ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಾಗಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನ ಸಿಗದೆ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಐದು ಶಾಖೆಗಳ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರರು ದಿಢೀರ್ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕಿಳಿದಿರುವುದು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು, ಖಾರ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ರಸಗುಲ್ಲಾಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರಾಗಿರುವ 'ಕೆ.ಸಿ. ದಾಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಆಂತರಿಕ ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 5ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬಸವನಗುಡಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಈಗ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದೆ.
8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲ; ಒಡವೆ ಅಡವಿಟ್ಟು ದಿನ ದೂಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಶಾಖೆಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುರೇಶ್ ಎಂ., ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ 92 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ತಂದಾಗ, ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇನ್ನೂ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇಎಮ್ಐ (EMI) ಪಾವತಿಸಲು ನೌಕರರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನೂ ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮುಷ್ಕರದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಎಫ್ ವಂತಿಗೆಯೂ ಕಟ್; ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (PF) ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. "ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ನೌಕರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆ.ಸಿ. ದಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಂಪಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.