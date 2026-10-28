ಬೆಂಗಳೂರಿನ 28 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಳಿಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 46.88 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ 59 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಟ್ಟುಹೋದವರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 28 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 59,08,151 ಮತದಾರರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು 46,88,744 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪೈಕಿ 32,74,564 ಜನರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 3,19,116 ಮತದಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 63,549 ಜನರ ಹೆಸರು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ 7,27,262 ಮತದಾರರು ಗೈರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಜಿಬಿಎ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಚುನಾವಣಾ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತೆ ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಗ್, 28 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮತದಾರರು 28,67,256 ಇದ್ದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 30,40,221 ಇದೆ. ಇತರ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 674 ಇದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಜಿಬಿಎ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವುದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
2,74,372 ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಇದೇ ಆ.24ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,74,372 ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 1,81,053 ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 65,881 ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 2,08,491 ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಎಂದಿನಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 4,41,232 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಪುರ 4,10,671 ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ 4,01,857 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ 1,13,833 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ 1,23,953 ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 1,25,536 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಎರಡು ಕಡೆ!
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಗ್ ಹೇಳಿದರು.
1,624 ಸೇವಾ ಮತದಾರರು
ಸೇನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇವಾ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,624 ಇದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು 59,07,775 ಆಗುತ್ತದೆ.
28 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಅಂಕಿ- ಅಂಶ
ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು 59,08,151
ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು 30,40,221
ಪುರುಷ ಮತದಾರರು 28,67256
18-19 ವರ್ಷದ ಮತದಾರರು 78,809
ಅಂಗವಿಕಲ ಮತದಾರರು 23,111
85 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು 40,676
ಎನ್ಆರ್ಐ ಮತದಾರರು 1,783
ಸೇವಾ ಮತದಾರರು 1,624
ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತದಾರರು?
ಯಲಹಂಕ 3,17,027, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 3,35,342, ಯಶವಂತಪುರ 4,01,857, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 2,34,283, ಮಹದೇವಪುರ 4,10,671, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 4,41,232, ಆನೇಕಲ್ 2,61,527, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ 3,14,078, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ 1,66,180, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 1,25,536, ಹೆಬ್ಬಾಳ 1,76,015, ಪುಲಕೇಶಿನಗರ 1,68,573, ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ 2,37,279, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ 1,37,623, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ 2,81,687, ಶಿವಾಜಿನಗರ 1,23,953, ಶಾಂತಿನಗರ 1,33,890, ಗಾಂಧಿನಗರ 1,27,774, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1,13,833, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ 1,48,970, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ 1,37,267, ಗೋವಿಂದ ರಾಜನಗರ 1,61,714, ವಿಜಯನಗರ 1,60,578, ಬಸವನಗುಡಿ 1,26,519, ಪದ್ಮನಾಭನಗರ 1,70,419, ಬಿ.ಟಿ.ಎಮ್ ಲೇಔಟ್ 1,40,689, ಜಯನಗರ 1,29,296, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 2,24,339.
ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಡಿಲೀಟ್
ಮೃತಪಟ್ಟವರು 3,19,116
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದವರು 32,74,564
1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಹೆಸರಿದ್ದವರು 63,549
ಗೈರುಹಾಜರಿ 7,27,262
ಇನ್ನಿತರ 3,04,253
ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಡಿಲೀಟ್?
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 3,63,792 ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಹೆಸರು 81,236 ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿವೆ. ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ 2,96,029, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 2,65,894, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ 2,58,998, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 2,45,729, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ 2,45,468, ಯಶವಂತಪುರ 2,40,023, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 2,26,955, ಆನೇಕಲ್ 1,73,041, ಯಲಹಂಕ 1,71,876, ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ 1,70,702, ವಿಜಯನಗರ 1,64,122, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ 1,48,927, ಬಿ.ಟಿ.ಎಮ್ ಲೇಔಟ್ 1,45,564, ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ನಗರ 1,40,171, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ 1,34,468, ಹೆಬ್ಬಾಳ 1,30,524, ಪದ್ಮನಾಭನಗರ 1,26,615, ಬಸವನಗುಡಿ 1,13,256, ಗಾಂಧಿನಗರ 1,12,778, ಪುಲಕೇಶಿನಗರ 1,09,041, ಶಾಂತಿನಗರ 1,08,713, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 1,08,632, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ 1,07,722, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ 1,04,050, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1,00,762, ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 93,656 ಹೆಸರುಗಳು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿವೆ.