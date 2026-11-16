ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ SC/ST ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 8 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 4,337 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಂಚಿಕೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.16): ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ (SC/ST) ಮೀಸಲಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗೇ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ, ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸಬ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ (SCSP) ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬಲ್ ಸಬ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ (TSP) ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹4,337 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025-26ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ 8 ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ₹2,202 ಕೋಟಿ, 10 ಎಚ್ಪಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ₹562 ಕೋಟಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ₹538 ಕೋಟಿ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ₹358 ಕೋಟಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ (ಹಾಸ್ಟೆಲ್) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹300 ಕೋಟಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ₹225 ಕೋಟಿ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ₹148 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನಕ್ಕೆ ₹4 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
2026-27ರಲ್ಲೂ ₹3,956 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಂಚಿಕೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ತಿರಸ್ಕಾರ
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯೂ ಸಹ ಈಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ₹3,956 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು ನಡೆದ SCSP/TSP ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಪವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮರುಹಂಚಿಕೆ (Redistribute) ಮಾಡುವಂತೆ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು?
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ (KSRTC) ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಯುವನಿಧಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ (DIPR) ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಟೂಲ್ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ (PWD) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೊಸ ಜವಳಿ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ, ಕೆಐಎಡಿಬಿ (KIADB) ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಪಸ್ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.
ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಾಗಿ ಮೂಲ ಆದ್ಯತೆ ಬಲಿ: ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಾ. ಎಲ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಕಿಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಾ. ಎಲ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ವಸತಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ಮೂಲಕ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಕೆಐಎಡಿಬಿ (KIADB) ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ, ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನರ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಗುರುವಾರ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ SCSP/TSP ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನೈಜ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆಯಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಫೋಟೋ ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿತರಣೆಯ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ (Office expenses) ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುದಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿತ್ತು.