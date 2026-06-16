ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 'ಬಯೋ-ಬಿಟುಮೆನ್' ಬಳಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಕಾಕಂಬಿ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಜೈವಿಕ ಡಾಂಬರು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯೂ ಆಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.16): ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ‘ಬಯೋ-ಬಿಟುಮೆನ್’ (Bio-Bitumen / ಜೈವಿಕ ಡಾಂಬರು) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೂತನ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಬಯೋ-ಡಾಂಬರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ?
ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಬೂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ‘ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ’ ದರ್ಜೆಯ ಕಬ್ಬಿನ ಕಾಕಂಬಿ (Sugarcane Molasses) ಯನ್ನು ಶೇ. 75 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಡಾಂಬರಿನೊಂದಿಗೆ (Virgin Bitumen) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಈ ‘ಬಯೋ-ಬೈಂಡರ್’ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (PWD) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ (CMO) ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾಬೂ ಅವರು, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ) ಒಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಡಾಂಬರು ಬೆಲೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್!
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರಿನ ಬೆಲೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಡಾಂಬರಿನ ಬೆಲೆ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಸುಮಾರು 60,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಬೂ, "ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯಮದ ಉಪ-ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವ ಕಬ್ಬಿನ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶುದ್ಧ ಡಾಂಬರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 85 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾದರೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಕಾಕಂಬಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮಿಶ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಬ್ಬಿನ ಕಾಕಂಬಿ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 13 ರಿಂದ 14 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿನ ಕೊರತೆಯೂ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 709AD ನಲ್ಲಿ 650 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲೂ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರದಲ್ಲಿ ಬಯೋ-ಡಾಂಬರು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಮಾರು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆಕ್ಸಲ್ಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ (Maintenance-Free) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿ-ಸ್ಮೈಲ್ (B-SMILE) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 'ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್' (UHPFRC) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಬಯೋ-ಡಾಂಬರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯು (PWD) ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.