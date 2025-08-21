ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘವು ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಆ.21): ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘವು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಮಯದಿಂದ ಬಿಲ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 'ಈಗ ಅದು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಮೀಷನ್ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಇದು ಶೇ. 40 ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನೇ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶೇ. 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮೀಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ವೈರುಧ್ಯದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು, ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಂಘವು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಹಾಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು ಆಯ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲೆನಾಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೆಲವು ನಿಕಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುವ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಒಂಬತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ₹32,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ₹12,000 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ₹8,000 ಕೋಟಿ ಸೇರಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ 40% ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ದರಗಳು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು, ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಎಳೆದು ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು, ಮುಕ್ತ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಚಿವರಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಬಿಜೆಪಿಯು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು, ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು "ಶೇಕಡಾ 40 ಕಮಿಷನ್ ಆಡಳಿತ" ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿದ್ದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬದಲಾಗಿ, ರಾಜ್ಯವು 63,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯವು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.