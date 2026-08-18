ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಒಪ್ಪಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮಗಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ 6 ಸಚಿವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಅಕ್ರಮ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಂತಹ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.18): ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಬಹುದಿನಗಳ ಅಸಮಾಧಾನ ಹಾಗೂ ನೈಸ್ (NICE) ರಸ್ತೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ 6 ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರ 'ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ' (Cabinet Sub-Committee) ಇದೀಗ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಟೋಲ್ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವೇ ಟೋಲ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಗರಿಗೆದರಿದೆ.
ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ 6 ಸಚಿವರು ಯಾರು?
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ:
- ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು – ಡಾ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
- ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ (ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವರು)
- ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ (ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು)
- ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು)
- ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು)
- ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ (ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು)
ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿರುವ 4 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದದ (FWA) ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೂಲ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲವೇ? ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಮೀರಿದರೂ ಯೋಜನೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಅಕ್ರಮ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಆರೋಪ: ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಟೋಲ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದುರ್ಬಳಕೆ: ಮೂಲ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರೈತರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವುದೇ?: ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಟೋಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆಯಾ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್?
ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಟೋಲ್ ದರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ 6 ಜನ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಯು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವು ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.