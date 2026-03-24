ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.24): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' ಹಂತ-3ರ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಪಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (JICA) ಸುಮಾರು 6,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (1,02,480 ಮಿಲಿಯನ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಯೆನ್) ಸಾಲ ನೀಡಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲೋಕ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಜೈಕಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಟಕೆಯುಚಿ ಟಕುರೊ ಅವರು ಈ ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಹಂತ-3ರ (ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್) ವಿವರ
ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು 44.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜೆಪಿ ನಗರ 4ನೇ ಹಂತದಿಂದ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಮೂಲಕ ಕೆಂಪಾಪುರದವರೆಗೆ (32.1 ಕಿ.ಮೀ) ಕಾರಿಡಾರ್ 1 ಹಾಗೂ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಡಬಗೆರೆವರೆಗೆ (12.5 ಕಿ.ಮೀ) ಕಾರಿಡಾರ್ 2 ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 31 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ (ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ) ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಇದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೈನ್-6 ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡು ನಗರದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಜಾಲವನ್ನು (Circular Network) ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಗರದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಫೀಡರ್ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳು, ಶೇರ್ಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ವಯಾಡಕ್ಟ್ (ದ್ವಿಪದರ ಸೇತುವೆ) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸಾಲದ ಷರತ್ತುಗಳು
ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ (ಇದರಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿ ಸೇರಿದೆ). ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ TORF ಪ್ಲಸ್ 80 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಶೇ. 0.80 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು 2032ರ ಜನವರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ನಾಗರಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ (Civil works) ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.