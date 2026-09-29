ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಜಯನಗರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಆರನೇ ಮಹಡಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಜಯನಗರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಆರನೇ ಮಹಡಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ₹3.88 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಆರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹32.3 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ!
ಜಯನಗರದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ₹32.3 ಲಕ್ಷ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಸರಾಸರಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1.08 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಮನಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತವು ಕೇವಲ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆಯ ಲೆಕ್ಕವಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಅವಧಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್, ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಬಹುದು.
ಜಯನಗರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಪುನರ್ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪುನರ್ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು BDA ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯವೂ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ
ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಯನಗರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದವು. BDA ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಆರನೇ ಮಹಡಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ₹32.3 ಲಕ್ಷ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತವು ಕೇವಲ ಆಸ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆಯ ವಿಚಾರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು?
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹32.3 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂದರೆ:
₹32.3 ಲಕ್ಷ × 12 = ₹3.876 ಕೋಟಿ
ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹3.88 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆ.
ಇದರಿಂದ ಆರನೇ ಮಹಡಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.