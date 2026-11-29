ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಡ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ 17,771 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು 'ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ' ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ₹352.81 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವಿಧ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜೀವನೋಪಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.29): ನಗರದ ಬಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು 'ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ'ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 17,771 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿವಿಧ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟು ₹352.81 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಮಹೋತ್ಸವದಡಿ 10 ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನೋಪಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು
ಜನರು ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಿಲ್ಲಲು ನೆರವಾಗುವ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG) ಮಾರಾಟದ ಬಂಡಿಗಳು, ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರದ ಬದಲಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಆದಾಯದ ದಾರಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, "ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವು ಒಂದು ಸಬಲೀಕರಣದ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಪಾದಿಸುವ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಚಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಸುಲಭ ಸಂಚಾರ: ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೀಲ್ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ: ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ನೆರವು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಸತಿ ನೆರವು: 'ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ' ಮತ್ತು 'ಒಂಟಿ ಮನೆ' ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೂರು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಸತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35,610 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 17,771 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
'ಜನ ಮೊದಲು' ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾದ ಈ 10 ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಡಿ ತರುವ ಮೂಲಕ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿಕಲಚೇತನರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.