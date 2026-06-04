ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಈಸ್ಟ್‌ನ 'ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ' ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂ ವಿವಾದದ ಕಾರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಕಸದ ಡಂಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.4): ಗ್ರೇಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಕಾರಣ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಈಸ್ಟ್‌ನ ಬೃಹತ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಮುಚ್ಚಯವೊಂದರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ 100 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ‘ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ’ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಮುಚ್ಚಯವು 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಗಂಗಮ್ಮನಗುಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪುನಗರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು (ಜೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್) ಹಾಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ₹80,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ

ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. "ನಾವು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕಾಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿ ಉಣ್ಣಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೆನನ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಂಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಆದ ರಸ್ತೆ; ಡ್ರಗ್ಸ್ ವ್ಯಸನಿಗಳ ಅಡ್ಡೆ

ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗವು ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಡಂಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳು (ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್) ತಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿ ವಿವೇಕ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
GBA ವಿರುದ್ಧ 1 ಕಿ.ಮೀ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು: ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ
Related image2
GBA elections: ಮಳೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಬೇಡಿ; ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆ.31 ಡೆಡ್‌ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟ ಸುಪ್ರೀಂ!

ನಿವಾಸಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಸ್ತೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದ್ಯ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂ ವಿವಾದ (ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್) ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು

ಈ ರಸ್ತೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ (BMTC) ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ.

"ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿಯುವ ತನಕವಾದರೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಚಾರ ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಟೇಶ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (Executive Engineer) ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಮತಿ ಅವರು, "ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್‌ಗಳು ಜಾಗದ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ (ಅನುಮತಿ) ಪಡೆಯಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, "ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಈ ಜಾಗದ ಕಾನೂನು ಮುಕ್ತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆತರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (Asphalting) ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.